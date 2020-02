Empfehlung - Landkreis bietet Infoabend über nachhaltiges Bauen mit Holz

Nordhorn Der nächste Infoabend der kostenfreien Veranstaltungsreihe „Klimaschutz in der Grafschaft“ von Klimaschutzmanagement und Volkshochschule widmet sich am Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, in der VHS Nordhorn an der Bernhard-Niehues-Straße 49 (Raum 114) dem Thema „Klimafreundlich und nachhaltig Bauen mit Holz“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landkreis-bietet-infoabend-ueber-nachhaltiges-bauen-mit-holz-345387.html