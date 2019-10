Landjugend recycelt 600 Tonnen Silofolie

Nordhorn Partner der kreisweiten Recyclingaktion waren der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Grafschaft Bentheim (AWB) sowie in diesem Jahr die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim, die im Rahmen ihrer Jubiläumsfeier einen Verpflegungsstand für die Junglandwirte organisiert hatte.

Bernd Schothorst und Ann-Christin Vos von der Landjugend Grafschaft Bentheim zeigten sich überaus zufrieden über das Sammelergebnis. Mehr als 600 Tonnen Silofolie konnten einem hochwertigen Recycling zugeführt werden, das einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz seitens der Landwirtschaft darstellt.

Hervorzuheben wird von der Grafschafter Landjugend auch das Engagement der vielen Teilnehmer und freiwilligen Helfer in der Landjugend, denn es erfordere schon einiges an Organisationsaufwand, diese Sammelaktion auf die Beine zu stellen und umzusetzen, so Schothorst.

Auch Christoph Bröcker, Leiter des AWB, lobte die Aktion als sinnvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Die Landjugend könne auch im kommenden Jahr mit der Unterstützung des AWB rechnen.