Empfehlung - Landfrauen Westenberg: 60 Jahre „frech, wild und wunderbar“

Westenberg Bewusst hatten die sieben Vorstandsdamen auf einen Rückblick in die Vereinsgeschichte verzichtet. Stattdessen ließen sie das Jahr 1958, das Gründungsjahr des LFV Westenberg, auf amüsante Weise aufleben. In Petticoat-Kleidern und mit Gassenhauern wie „Mit 17 hat man noch Träume“, „La Paloma“ und „Wo meine Sonne scheint“ empfingen sie die erstaunten Gäste. Als Tischdekoration gab es liebevolles Stückgut aus den 1950/60iger Jahren, das Landfrauenmitglieder zur Verfügung gestellt hatten. Und selbst die Einladungen erinnerten an die „gute alte Zeit“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/landfrauen-westenberg-60-jahre-frech-wild-und-wunderbar-248667.html