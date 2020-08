Landesamt führt Bodenanalysen an Erdölförderplätzen fort

Hannover/Nordhorn Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) führt seine Bodenuntersuchungen im Umfeld von Erdölförderplätzen in der kommenden Woche fort. Auf dem Programm stehen dann die Förderplätze in den Landkreisen Grafschaft Bentheim und Emsland. In den beiden Landkreisen wird der Boden im Umfeld von 119 Plätzen auf mögliche Beeinträchtigungen durch die Erdölförderung beprobt. Ziel des ursprünglich auf zwei Jahre angelegten Programms ist es, belastbare Informationen in den Böden über mögliche Umweltbeeinträchtigungen durch die Erdölförderung im Umfeld der Bohrungen sowie deren Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Boden und Wasser sowie auf Menschen zu ermitteln.

Das niedersachsenweite Untersuchungsprogramm musste coronabedingt für knapp fünf Monate ausgesetzt werden. Bis dahin hatte das LBEG bereits in den Landkreisen Peine, Gifhorn, Uelzen, Celle, Diepholz, Vechta, Nienburg und Cloppenburg an 81 Plätzen etwa 400 Bodenproben genommen und auf mögliche Schadstoffeinträge, wie zum Beispiel Schwermetalle und verschiedene Kohlenwasserstoffe, durch die Erdölförderung untersucht. „Bisher sind dabei keine Auffälligkeiten zutage getreten“, heißt es vonseiten des LBEG. Die ersten Untersuchungsergebnisse wurden Mitte Juni auf der Internetseite des LBEG veröffentlicht. Inzwischen können sie auch über den NIBIS-Kartenserver der Landesbehörde eingesehen werden. Dort sind die Plätze auf einer digitalen Karte samt Gutachten geografisch dargestellt.

Um eine aussagekräftige Datenbasis zu erhalten, sollen insgesamt 200 der knapp 1900 aktiven Erdölplätze in Niedersachsen bodenkundlich untersucht werden. Als Kriterien für diese Stichprobe werden unter anderem das Alter der jeweiligen Bohrung beziehungsweise die Dauer der Förderung, die Nutzung des Umfelds, die Zugänglichkeit oder mögliche Hinweise auf Belastungen herangezogen. Für die bodenkundlichen Untersuchungen werden Bodenproben aus dem direkten Umfeld der Bohrungen sowie der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen entnommen und im Labor unter anderem auf Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe analysiert.