Junge Flüchtlinge, teilweise mit Mundschutz, sitzen in einem Bus am Flughafen Hannover. Auf dem Flughafen Hannover sind 47 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelandet, die zuletzt in Lagern auf den griechischen Insel gelebt hatten. Niedersachsen möchte nun noch weitere aufnehmen. Archivfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa