Fachkräftemangel herrscht in allen Bereichen der Kranken- und Altenpflege. Aber für eine weitere Berufsfachschule Pflege besteht in der Grafschaft offenbar kein Bedarf, weil schon die vorhandenen Plätze nicht besetzt werden können. Das Archivbild zeigt eine Altenpflegerin mit einer Seniorin in einem Heim in Hannover. Foto: Peter Steffen/dpa