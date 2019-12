Kulturprojekt verbindet grenzüberschreitend Kunstschaffende

GRONAU/ENSCHEDE Im „taNDem“-Projekt bilden deutsche und niederländische Kunst- und Kulturschaffende aus der Euregio Tandems. Gemeinsam setzen sie ein Projekt zum Jahresthema um. Für 2020 lautet das Jahresthema: „Paradies – Wo und wie möchten wir leben?“. „Um potenzielle Projektpartner aus dem Nachbarland zu finden und ein grenzüberschreitendes Netzwerk aufzubauen, findet am 3. Februar 2020 von 10 bis 15 Uhr im Textilwerk in Bocholt das ,taNDemcamp 2020‘ statt“, kündigt die Euregio an. „Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen startet nun unser letztes Themenjahr in Bocholt“, erzählen die inhaltlichen Projektleiter Andre Sebastian und Johan Godschalk. Mit dem „taNDemcamp“ bieten wir anhand von mehreren interaktiven Workshops eine Kennlern- und Austauschplattform, erklären beide. „Wir organisieren bewusst keine klassische Konferenz oder ein Symposium mit einem festgelegten Programm, sondern eine offene Werkstatt, bei der die Teilnehmer auf kreative Weise miteinander in Kontakt kommen.“

Die Teilnahme am zweisprachigen „taNDemcamp“ ist kostenlos und für Verpflegung wird gesorgt. Die Projektleitung lädt Künstler und Kulturschaffende ein, sich zu beteiligen und mögliche Partner von der anderen Seite der Grenze für ein gemeinsames Projekt kennenzulernen.

Die Künstlertandems können bis zu 15.000 Euro Förderung aus dem Projekt erhalten. Hinter dem Namen „taNDem“ steht das Interreg V A Projekt „Kunstverbinding – Kunstverbindung“. In diesem Projekt haben die Euregio, Cultuur Oost, das Münsterland, die Emsländische Landschaft, die Stadt Osnabrück, der Landkreis Osnabrück und die Provincies Gelderland und Overijssel ihre Kräfte gebündelt, um die Kunst- und Kulturszene im Grenzgebiet zu fördern.

Mehr Informationen über das Projekt und die Anmeldung sind möglich im Internet unter

www.tandemkunst.eu. Anmeldung unter: www.tandemcamp20.eventbrite.de.