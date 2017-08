Kritik an Lohn für Zeitungszusteller: GN prüfen umfassend

Nordhorn. Kernaufgabe der GN-Mediengruppe, unter deren Dach auch die Grafschafter Nachrichten erscheinen, ist die journalistische Berichterstattung über das Geschehen in der Grafschaft und in aller Welt. Am späten Mittwochabend wurde der Nordhorner Verlag selbst zum Gegenstand einer kritischen Bewertung. Das Medienmagazin „Zapp“ des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hatte in einem Fernsehbeitrag die Entlohnung der Zeitungszusteller unter die Lupe genommen und war Vorwürfen nachgegangen, dass einige von ihnen „um den Mindestlohn kämpfen“ müssten.

Jochen Anderweit, GN-Verleger und -Geschäftsführer, nahm dazu Stellung und sagte: „Natürlich freue ich mich nicht, Gegenstand einer derartigen Berichterstattung zu sein. Allerdings haben die NDR-Recherchen gezeigt, dass bei uns Fehler gemacht worden sind, auf die wir umgehend reagiert haben.“

Anderweit kündigte an, dass die Vorfälle zum Anlass genommen würden, den gesamten Bereich der Zustellerlohnabrechnung zu prüfen. Regelmäßige Fehler sollen in Zukunft ausgeschlossen werden. Da Zusteller in den vergangenen Wochen offenbar vergeblich versucht hatten, bei den für sie zuständigen Verwaltungsmitarbeitern Gehör zu finden, haben sich die GN inzwischen von zwei Verantwortlichen getrennt.

Hintergrund: Rund 500 Frauen und Männer sorgen dafür, dass die Titel der Mediengruppe (Grafschafter Nachrichten, Sonntagszeitung, Grafschafter Wochenblatt) zu den Haushalten gebracht werden. Etliche von ihnen stecken die Zeitungen schon seit Jahrzehnten in die Briefkästen. Nachdem die „Boten“ traditionell für ihre Tätigkeit einen Stücklohn erhalten hatten, fordert das Mindestlohngesetz inzwischen einen Nachweis der geleisteten Arbeitszeit, für die mindestens der Mindestlohn zu zahlen ist. Der liegt aktuell bei 8,50 Euro pro Stunde.

Dies geschieht bei den GN, wie auch bei fast allen Verlagen in Deutschland, mithilfe eines Geo-Informationsystems. Es berechnet, vereinfacht gesagt, wie lange ein Zeitungszusteller auf seiner Tour unterwegs ist. Daraus resultiert die sogenannte Sollzeit, die für jeden Zusteller an jedem Tag individuell festgelegt wird.

Diese Sollzeit, so die Vorwürfe von Zustellern, war in der Praxis aber offenbar nicht zu halten. Und mit diesem Problem, das auf ihren Stundenzetteln offenkundig wurde, drangen die betroffenen Zusteller nicht zu ihren Vorgesetzten durch. In der Konsequenz arbeiteten sie länger als vorgesehen, ohne eine entsprechende Vergütung zu erhalten.

Ein solches Beispiel zeigte am Mittwochabend auch der NDR-Beitrag. „Durch Beschwerden der Zusteller im Rahmen der Recherchen des NDR wurden an dieser Stelle der Lohnabrechnung teilweise Unregelmäßigkeiten festgestellt“, bestätigt GN-Verleger Anderweit. Er stellte klar: „Wir zahlen den Mindestlohn. Und wenn die Mitarbeiter mehr oder weniger Zeit brauchen sollten, haben wir sie angewiesen, uns das mitzuteilen.“

Zurzeit werden nach Anderweits Worten alle eingereichten Meldungen der Zusteller überprüft, ob sie bei den Lohnabrechnungen berücksichtigt wurden. Falls zu wenig Lohn ausgezahlt worden sein sollte, werden die GN dies korrigieren. Anderweit: „Ich entschuldige mich bei allen Boten, die nicht den ihnen zustehenden Lohn erhalten haben.“

Den NDR-Artikel zu diesem Thema finden Sie hier, die komplette Sendung sehen Sie hier.