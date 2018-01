Empfehlung - Kritik an Bebauung auf dem NINO-Gelände lässt aufhorchen

Nordhorn. Das ließ aufhorchen: Nach seinem Streifzug durch Politik und Wirtschaft auf nationaler Ebene und in der Grafschaft beim Neujahrsempfang der Wirtschaftsvereinigung (die GN berichteten) nutzte ihr Vorsitzender das Forum für eine harte Kritik an der Bebauung des NINO-Geländes in Nordhorn. Dr. Wilfried Holtgrave nahm sowohl die aktuelle Bebauung des Areals als auch die weiteren Pläne zum Anlass, um daran zu erinnern, dass dort laut früheren Vereinbarungen ein Wirtschafts-, Technologie und Bildungspark entstehen sollte mit einer Funktion als „Innovationsmotor“. Eigentlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kritik-an-bebauung-auf-dem-nino-gelaende-laesst-aufhorchen-221753.html