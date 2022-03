Krieg in der Ukraine: So können Grafschafter helfen

Grafschaft Zahlreiche Grafschafterinnen und Grafschafter möchten den Menschen in der Ukraine helfen. Dafür sind bereits erste Aktionen ins Leben gerufen worden. Die GN haben einige Hilfsangebote zusammengetragen. Ergänzungen zu dieser Liste können Leserinnen und Leser an redaktion@gn-online.de schicken.

Nordhorn

Die Werkstätten-Group sammelt Sachspenden. „Wir wollen die Leerfahrten der Bentheimer Eisenbahn auf dem Hinweg nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter ins Krisengebiet zu bringen“, heißt es in einer Ankündigung. Sachspenden können am Donnerstag, 3. März, von 15 bis 18 Uhr abgegeben werden. Benötigt werden unter anderem Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Taschenlampen, Kleidung, Luftmatratzen sowie haltbare Lebensmittel. Angenommen werden die Spenden bei folgenden Adressen:

Rosink-Werkstätten, Otto-Hahn-Straße 23, Nordhorn

Werkstätten GmbH, Alfred-Mozer-Straße 61, Nordhorn

Wilbers-Werkstätten GmbH/Wilbers Lifting GmbH, Luxemburger Straße 63, Gildehaus

Niedergrafschaft

Das Partnerschaftskomitee der Stadt Neuenhaus und der polnischen Stadt Zelów plant einen Spendentransport nach Zelów am kommenden Montag. Sachspenden sind für die ukrainischen Flüchtlinge gedacht, die dort in der polnischen Partnerstadt ankommen. Geldspenden werden ebenfalls gesammelt, werden ohne Abzüge in Polen auf das Spendenkonto für die Zelów-Partnerstadt Krassyliw in der Ukraine eingezahlt. Infos darüber, welche Sachspenden (Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Kinderspielzeug – keine Kleidung) noch gebraucht werden, erteilt Jürgen Berends vom Partnerschaftskomitee unter Telefon 0172 9368033.

Obergrafschaft

Das Organisationsbündnis „Bentheimer und Schüttorfer - Hand in Hand für die Ukraine“ sammelt ebenfalls Sachspenden. Benötigt werden unter anderem Masken, Toilettenpapier, Erste-Hilfe-Sets, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, Schmerzmittel, Malbücher und Stifte für Kinder, Kindernahrung und Milchpulver, Lebensmittelkonserven, Hygieneartikel, Windeln, Kerzen, Streichhölzer, Schlafsäcke, Deckeln und Regenmäntel. Die Spenden können am Donnerstag, 3. März, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr an der Materialhalle beim Sportverein SV Bad Bentheim an der Gutenbergstraße 8 oder am Freitag, 4. März, ab 13 Uhr bei der Firma Busmann Holzbau in Schüttorf. Fragen werden unter Telefon 0160 91579209 beantwortet.

Solidaritätsbekundungen

Zu einem Friedensgebet ruft die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) an jedem Tag in dieser Woche auf. Bis einschließlich Sonntag, 6. März, ab 18 Uhr wird für die Menschen in der Ukraine am Nordhorner Europaplatz gebetet.

