Empfehlung - Kreisumlage und Schulden sollen sinken

Nordhorn. Erst ein halbes Jahr ist es her, dass der Kreistag den Haushalt 2017 verabschiedet hat. Die Beratungen und der Beschluss lagen so spät, weil bei der Kommunalwahl am 11. September 2016 rund die Hälfte der Kreistagsabgeordneten neu in das Gremium eingezogen war. Zuerst musste sich also der neue Kreistag konstituieren. Bereits in diesem Etat zeichnete sich jedoch die positive Entwicklung ab, sodass in Politik und Kommunen der Ruf nach einer Senkung der Kreisumlage laut wurde. – Die Kreisumlage ist eine Umlage, die die Gemeinden je nach eigener Steuerkraft und Einnahmen durch Zuweisungen an den Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben überweisen. In den vergangenen Jahren lag ihr Hebesatz in der Grafschaft Bentheim bei 49,9 Prozent. Laut Verwaltungsvorschlag soll sie nun um drei auf 46,9 Prozent sinken. 4,3 Millionen Euro bleiben so in den Kassen der Städte und Gemeinden des Landkreises Grafschaft Bentheim. Auf diesen Satz habe man sich festgelegt, so Erster Kreisrat Uwe Fietzek, um die Umlagenhöhe für mehrere Jahre halten zu können. Die Senkung solle nicht nur eine Wohltat für 2018 sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kreisumlage-und-schulden-sollen-sinken-208444.html