Grafschafter Kreistag versammelt sich mit Abstand

Nordhorn Am Donnerstag, 14. Mai, 16 Uhr, kommt der Grafschafter Kreistag zu einer Sondersitzung zusammen. Um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, wird nicht im großen Sitzungssaal des Kreishauses getagt, sondern im Mehrzweckraum der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales am Bölt 5 in Nordhorn. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel für Beschaffungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die Nachtragshaushaltssatzung 2020 und eine Entscheidung über den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen in der Kindertagespflege während der Untersagung des Betriebes aufgrund der Pandemie.

„Um den empfohlenen Mindestabstand einhalten zu können, ist eine Beschränkung der Zuschauerzahl auf zehn Personen unerlässlich“, heißt es aus dem Kreishaus. Der Eintritt erfolgt nach dem sogenannten „Windhundverfahren“, richtet sich also ausschließlich danach, wer zuerst vor Ort ist.