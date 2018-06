Empfehlung - Kreistag: Risiko für Blackouts steigt

Nordhorn. „Das Thema ,Blackout‘ wird in den nächsten Jahren nicht zu vernachlässigen sein“, sagte Stefanie Geiger, die als Leiterin des Bereichs „Sicherheit und Ordnung“ in der Kreisverwaltung Ansprechpartnerin in Sachen Katastrophenschutz ist, kürzlich im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung. Auch das Risiko von Cyberangriffen auf Energieversorger sei nicht von der Hand zu weisen. Dann könne es passieren, dass Grafschafter Bürger tagelang ohne Elektrizität sind. Welche Auswirkungen das haben kann, wurde am 25. November 2005 deutlich, als das „Schneechaos“ im Münsterland und im Raum Ochtrup zu einem Zusammenbruch des Stromnetzes führte. Heizungen fielen aus, 250.000 Menschen saßen im Dunkeln, Tiefkühlware – auch im Handel – taute auf, Küchen blieben kalt, Handyakkus waren bald leer. Noch schlimmer traf es landwirtschaftliche Betriebe: Melkmaschinen waren ohne Strom, Milchkühe mit prallen Eutern schrien vor Schmerzen, Wasserleitungen froren ein, Zuchtställe kühlten gefährlich aus. – Es dauerte fast eine Woche, bis die Versorgung komplett wieder hergestellt war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kreistag-risiko-fuer-blackouts-steigt-240627.html