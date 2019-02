Geschichte und Zukunft: Sparkassen-Vorstand Hubert Winter (links) hält die Gründungsurkunde der ersten Grafschafter Sparkasse in Neuenhaus in Händen. Inzwischen sind 150 Jahre vergangen und das Kreditinstitut ist längst in der digitalen Welt angekommen, wie Norbert Jörgens verdeutlicht, der seinen Tablet-PC dabei hat. Foto: Mummert