Kreissparkasse setzt weiter auf Präsenz in der Fläche

Die Kreissparkasse will trotz Kostendruck und Strukturveränderungen durch die Digitalisierung an ihrer Präsenz in der Fläche festhalten. Ihre Jahresbilanz für 2017 weist eine Steigerung um 4,4 Prozent aus. Der Überschuss liegt auf dem Niveau des Vorjahrs.