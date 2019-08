Empfehlung - Kreissparkasse schult Fachkräfte mit neuem Programm

Nordhorn „Wir brauchen Persönlichkeiten“, so die Erkenntnis des Vorstands der Kreissparkasse, Hubert Winter und Norbert Jörgens. „Wir wollen bereits qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zwischen Ende 20 und Mitte 30, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern, ohne dabei den Fokus auf fachspezifische Weiterqualifikation zu legen. So etwas lernt man nicht aus Büchern.“ – Dies war die Ausgangslage, schildert Personalleiter Maik Benölken, der zusammen mit seiner Kollegin Christin Schulte den Auftrag bekam, das „PEP“, ein Potenzial-Entwicklungs-Programm, zu entwerfen. Gleichzeitig suchten sie nach Möglichkeiten, eingefahrene Wege der Weiterbildung aufzubrechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kreissparkasse-schult-fachkraefte-mit-neuem-programm-312944.html