Empfehlung - Kreis-SPD schlägt vor: 2019 vier Wahlen an einem Tag

Nordhorn/Uelsen. Demokratie kennt keinen Stillstand, und so werden im kommenden Jahr wieder die Wähler an die Urnen gerufen. Die größte Wahl ist die des Europaparlaments. Diese Wahl findet alle fünf Jahre statt, zuletzt am 25. Mai 2014. Als voraussichtlicher Wahltermin gilt diesmal der Zeitraum vom 23. bis 26. Mai 2019. Mehrere Tage sind angesetzt, weil nicht in jedem der Mitgliedsstaaten Wahlen an einem Sonntag abgehalten werden. 751 Sitze hat das Europaparlament zurzeit. Deutschland hat 96 Abgeordnete. Den Wahltermin, Ende Mai 2019, haben die Fraktionen des Europaparlaments ins Spiel gebracht. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Erst im Herbst dieses Jahres wird mit einer endgültigen Datierung gerechnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kreis-spd-schlaegt-vor-2019-vier-wahlen-an-einem-tag-232411.html