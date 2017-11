Empfehlung - Kreis entlastet Grafschafter Gemeinden um 4,3 Millionen Euro

Nordhorn. Die CDU-/FDP-Kreistagsgruppe hat sich am Wochenende auf einer Klausurtagung in Aselage mit dem Haushalt des Landkreis Grafschaft Bentheim für 2018 auseinandergesetzt. Sie unterstützt eine Senkung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte. Gruppenvorsitzender Reinhold Hilbers spricht von der „größten Entlastung der Kommunen in der Grafschaft, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat.“ Insgesamt handelt es sich um 4,3 Millionen Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kreis-entlastet-grafschafter-gemeinden-um-43-millionen-euro-213675.html