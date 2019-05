Kreis-CDU: Wir hatten nicht die richtigen Antworten

Nordhorn Die CDU bleibt zwar mit 39 Prozent die mit Abstand stärkste politische Kraft. Sie beklage aber im Vergleich zur letzten Europawahl Verluste in Höhe von 12,5 Prozentpunkten.

In einer Sitzung hat sich der CDU-Kreisvorstand jetzt mit den Wahlergebnissen befasst und kommt zu einer klaren Schlussfolgerung: „Wir konnten mit unseren Themen nicht durchdringen. Andere Themen, wie der Klimaschutz, haben in den letzten Wochen vor der Wahl eine Dynamik erhalten, auf die wir nicht die richtigen Antworten gegeben haben. Das müssen wir in Ruhe analysieren und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen“, fasst Hilbers die Diskussion zusammen.

Mit Blick auf die Landratswahl sagte Hilbers, zugleich niedersächsischer Finanzminister: „Uwe Fietzek hat im ersten Wahlgang die Nase vorn gehabt.“ Nun sei die CDU sicher, „dass es uns gelingen wird auch in der Stichwahl eine Mehrheit in der Grafschaft davon zu überzeugen, dass die Erfolgsgeschichte des Landkreises ganz eng auch mit dem bisherigen Wirken von Uwe Fietzek verbunden ist.“

Das 100-Tage-Programm des bisherigen Ersten Kreisrats sei Beleg dafür, dass er anpacken könne und auch Veränderungen herbeiführen möchte.