Empfehlung - Krankenhaushilfsdienst fehlt der Nachwuchs

Nordhorn. „Bis vor Kurzem waren wir sechs Helfer mehr. Leider mussten ein paar Damen aufhören. Es wäre schön, wenn sich weitere Freiwillige melden würden“, sagt Antje Brandt, Einsatzleiterin der „Grünen Damen und Herren“ in der Euregio-Klinik. Die „Grünen Helfer“ gehören der ökumenischen Dachorganisation Ehrenamtlicher Krankenhaus-Hilfsdienst (EKH) an, der in vielen Kliniken Deutschlands seit Jahrzehnten aktiv ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/krankenhaushilfsdienst-fehlt-der-nachwuchs-232996.html