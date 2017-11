Empfehlung - Kontrollaktion: Viele Verstöße entlang der Grenze

Gildehaus. Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Autobahngrenzübergang in Gildehaus abgeriegelt. Polizisten und Zollbeamte nahmen Fahrer und deren Autos und Lastwagen ins Visier. „Der Verkehr wird vollständig abgeleitet“, erklärte Polizeisprecher Marco Ellermann an der Kontrollstelle. Während Zöllner und Bundespolizisten Autos auf Verbotenes durchsuchten, kontrollierten Experten der Landespolizei Lastwagen und deren Ladung. Tausende Fahrzeuge sind im Laufe der Kontrollaktion über den Rastplatz geleitet worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kontrollaktion-viele-verstoesse-entlang-der-grenze-214836.html