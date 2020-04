/ Lesedauer: ca. 3min Kontaktsperre heizt häusliche Krisen an

Das Einschränken der Sozialkontakte und der Rückzug in die häuslichen vier Wände bringt vielen Paaren und Familien neben mehr Nähe auch mehr Krisen. Die Frauenberatung Nordhorn bietet in solchen Situationen telefonische Hilfestellung an.