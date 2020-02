Empfehlung - Komplettausfall bei Grafschafter Breitband

Nordhorn Ein Stromausfall in einem Rechenzentrum in Düsseldorf hat am Donnerstag beim Grafschafter Breitband zu einem Komplettausfall geführt. „Das Problem ist erkannt, unsere Techniker arbeiten an einer Lösung“, teilte ein Sprecher des Netzbetreibers „net services“ aus Flensburg auf GN-Anfrage mit. Eine zeitliche Prognose, wann die Glasfaseranschlüsse des Grafschafter Breitbands wieder genutzt werden können, sei derzeit noch nicht möglich. Von der Störung sind alle Haushalte im Landkreis betroffen, die über das Grafschafter Breitband Internet-, Telefon- und Streamingdienste nutzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/komplettausfall-bei-grafschafter-breitband-344005.html