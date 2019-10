Empfehlung - Kommentar zur Idee des Stadthafens: Großes groß denken

Am Anfang großer Pläne steht in der Regel die Idee, nicht aber das verfügbare Budget. Ob bahnbrechende Erfindungen oder bedeutende Bauvorhaben: Das Große zu denken ist erst die Voraussetzung, Großes zu leisten. Kaum anders verhält es sich mit der politischen Diskussion des städtebaulichen Wettbewerbs „Innenstadt am Wasser“, den die Stadt Nordhorn zur Umgestaltung des ZOB-Geländes initiiert hat. Als ein städtebaulicher Entwurf mit viel Perspektive hat ein Gemeinschaftsprojekt des Nordhorner Architekten Jan Lindschulte und des Architekturbüros Beike & Herrmann den ersten Platz gemacht: Ihr Siegerentwurf hat die von Bürgermeister Thomas Berling im Bürgermeisterwahlkampf befeuerte Idee eines Stadthafens aufgegriffen und in die Form eines Entwurfs mit interessanter Umgebungsbebauung gebettet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-zur-idee-des-stadthafens-grosses-gross-denken-325844.html