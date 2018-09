Empfehlung - Kommentar zum Pflegenotstand: Akteure müssen Kante zeigen!

Die Forderungen nach mehr Lohn und mehr Eigenständigkeit in der Pflege sind nicht neu. Dass sie noch nicht erfüllt wurden, liegt nicht allein an Versäumnissen der Politik. Hier muss sich die Berufsgruppe der Pflegenden auch selbst an die Nase fassen und fragen: Haben wir genug getan?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-zum-pflegenotstand-akteure-muessen-kante-zeigen-250411.html