Kommentar zum Klimawandel: Zeit des Erwachens

Nordhorn Noch nie war es in ganz Deutschland so heiß wie am Donnerstag vergangener Woche im benachbarten Lingen. Nur 30 Kilometer von Nordhorn entfernt wurden 42,6 Grad gemessen und offiziell bestätigt. In der Grafschaft misst zwar nicht hochamtlich der Deutsche Wetterdienst, private Thermometer zeigten aber immerhin auch um die 41 Grad an. Dabei war schon der Juni mit 38 Grad ein deutscher Rekordhitzemonat. Somit ist die meist gestellte Frage dieses Sommers dieselbe wie schon zur Hitzewelle des „Jahrhundertsommers“ vor einem Jahr: Ist das noch Wetter oder schon der Klimawandel?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-zum-klimawandel-zeit-des-erwachens-311060.html