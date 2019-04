Empfehlung - Kommentar: Wir alle haben ein Gülleproblem

Was haben Schweinebauch oder Hähnchenbrust aus dem Sonderangebot für den heimischen Gartengrill mit dem Güllegestank auf dem Acker nebenan oder steigenden Wasserpreisen zu tun? Viel mehr als man denkt, denn so was kommt tatsächlich von so was her – oder, um mit dem Satiriker über die Fäkalienflut landwirtschaftlicher Massentierhaltung zu sprechen: Jeder bekommt am Ende die Scheiße, die er verdient. Kam früher mit dem Sonntagsbraten nur einmal in der Woche Fleisch auf den Tisch, sorgt heute eine industrialisierte Massentierhaltung für ein Überangebot zu Billigpreisen. Was auf dem europäischen Absatzmarkt nicht mehr an den übersättigten Kunden gebracht werden kann, geht in den Export. So ist allein Deutschland mit 228.370 Tonnen im Jahr 2018 der größte Schweinefleischexporteur der EU für den chinesischen Markt. Doch leider kann die anfallende Gülle weder mitexportiert noch dem heimischen Verbraucher beim Einkauf gleich mit in die Hand gedrückt werden. Sie verbleibt als stinkende Brühe mit all ihren Folgeproblemen in deutschen Landen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-wir-alle-haben-ein-guelleproblem-292865.html