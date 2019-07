Empfehlung - Kommentar: Wie der Onlinehandel die Gesellschaft verändert

Wohin man auch blickt: Der Leerstand in den innerstädtischen Einkaufszonen breitet sich aus. Auch in der Grafschaft. Und im Emsland. Besonders hart trifft es dort momentan Einkaufszentren wie die Meppener Einkaufspassage oder das Ems-Center in Papenburg. Ganze Etagen stehen bereits leer, die verbleibenden Hauptmieter haben ihre Pachtverträge gekündigt. Die Region stirbt aus, könnte einem angesichts dieser Entwicklung in den Sinn kommen. Aber falsch gedacht: Sie verlagert sich nur. Und zwar in digitale Welten – ins Internet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-wie-der-onlinehandel-die-gesellschaft-veraendert-308692.html