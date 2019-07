Empfehlung - Kommentar: Wer bewertet wen beim Einstellungsgespräch?

Sind das noch Bewerber, oder kommen sie als Bewerter? Zunehmend registrieren Personalverantwortliche in Unternehmen eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses. Sie, die ein Jobangebot machen, werden geprüft und unter die Lupe genommen. Von jungen Leuten, die ihren Wert auf dem umkämpften Markt der geeigneten Mitarbeiter kennen, und zwar weit über das viel strapazierte Fachkräftesiegel hinaus. Diese „Generation Z“ der nach 1995 Geborenen weiß genau, was sie will – und was nicht. Kaum zu glauben, zu holzschnittartig gezeichnet? Keineswegs. Solche Situationen sind Alltag in Grafschafter Firmen und Betrieben, quer durch alle Branchen und Qualifikationsanforderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-wer-bewertet-wen-beim-einstellungsgespraech-308684.html