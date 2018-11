Empfehlung - Kommentar: Weihnachten ist mehr als Konsum- und Partyevent

Es gab mal Zeiten, da fielen in den Geschäften frühestens nach dem 1. Advent die Vorhänge der festlichen Weihnachtsdekoration. In die Regale der Supermärkte zogen dann die lang ersehnten Schokoladenweihnachtsmänner ein, in den kunstvoll gestalteten Winterwunderlandschaften der Schaufenster fanden sich die schönsten Spielzeuge und Geschenkideen, in den Holzbuden der wenigen Weihnachtsmärkte wurde der erste Glühwein aufgesetzt und lagen die ersten Maronen in der Glut des offenen Feuers. Das war vier Wochen vor Heiligabend die große Zeit der Wunschzettel und der Vorfreude auf das Fest – eine Zeit der Besinnung und Besinnlichkeit, des geduldigen Wartens auf die Bescherung und die Lichter in winterlicher Dunkelheit. Doch der Reiz, der diese Adventszeit so reizvoll macht, wird mehr und mehr vom Kommerz überlagert. Eine zunehmend zum sinnentleerten Konsum- und Partyevent gewandelte Vorweihnachtszeit hat kaum mehr die magische Kraft, einem jeden die Kerze in der Kathedrale seines Herzens zu entzünden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-weihnachten-ist-mehr-als-konsum-und-partyevent-267887.html