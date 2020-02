Empfehlung - Kommentar: Was lernen die Parteien aus der Thüringen-Wahl?

Sie sind noch nicht da, aber beherrschen schon die Schlagzeilen und dominieren die Gespräche beinahe an jeder Ecke in der Grafschaft: 500 Delegierte der niedersächsischen Alternative für Deutschland, kurz: AfD, wollen in Nordhorn einen Landesparteitag abhalten. Wann genau, weiß keiner, ob überhaupt, steht dahin. Denn zunächst wird es wohl einer juristischen Klärung bedürfen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-was-lernen-die-parteien-aus-der-thueringen-wahl-344168.html