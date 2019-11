Empfehlung - Kommentar: Was ist der Region ein eigener Flughafen wert?

Es geht nicht um 32.000 Euro jährlich, wenn die Kreistagsabgeordneten über den Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) sprechen. Der Kreis als Gesellschafter leistet mit diesem Darlehen einen vergleichsweise geringen Anteil, die Hauptgesellschafter Münster und Osnabrück greifen viel tiefer in die Tasche, um den Airport am Leben zu erhalten. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen erhebt sich das Thema nun allerdings auch in der Grafschaft zur Grundsatzfrage. Spätestens seit die Jugend mit der jungen Greta Thunberg eine Symbolfigur für den Erhalt der Umwelt gefunden hat, gilt Fliegen als „böse“. Doch den Airport in Greven, der so schön nahe vor der Haustür liegt, will zurzeit niemand per Bruchlandung beerdigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-was-ist-der-region-ein-eigener-flughafen-wert-330871.html