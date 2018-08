Empfehlung - Kommentar: Vorstoß der Grünen zum Kiesbeet-Verbot ist mutig

Nordhorn Wenn es um die Umwelt geht, verwischen die Trennlinien zwischen den Parteien. Keine – von der Linken bis zur CSU – kann es sich leisten, dieses Thema zu ignorieren. Der Schutz des Planeten und die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn beispielsweise in der Grafschaft demnächst darüber befunden wird, auf welche Art und Weise unser aller Müll künftig behandelt werden soll, ist nur noch das Wie die Frage. Dass eine möglichst saubere Entsorgung eine Menge Geld kostet, gehört inzwischen ebenso zu den akzeptierten Notwendigkeiten wie der Bau von Schulen oder Radwegen. Gut so.(...)