Empfehlung - Kommentar: Teilsanierung der Eissporthalle vermeiden

Soll es in Zukunft Eissport in der Grafschaft Bentheim geben? Das Dach der wegen Einsturzgefahr gesperrten Nordhorner Eissporthalle ist sanierungsfähig, das hat ein vom Landkreis in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt. Ob und in welcher Form der 70er-Jahre-Bau erneuert wird, ist jedoch unklar. Sicher ist: Mit der Entscheidung steht und fällt der Eissport in der Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-teilsanierung-der-eissporthalle-vermeiden-329615.html