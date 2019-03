Empfehlung - Kommentar: Streit um Pflegekammer geht an Problemen vorbei

Es ist schon von trauriger Ironie: Über Jahrzehnte ist es der Pflege nicht gelungen, eine eigene übergreifende Interessensvertretung zu organisieren. Weil die Personalsituation zunehmend brenzliger wird, hat die Landespolitik das Heft nun in die Hand genommen und den rund 80.000 Pflegenden in Niedersachsen eine Pflichtkammer vorgesetzt. Das Ergebnis ist Streit. Auf der einen Seite stehen die Kammerkritiker. Sie fühlen sich bevormundet und bemängeln die im August 2018 gegründete Einrichtung als ineffektiv und sinnlos. Ein zahnloser Tiger, der mit ihren Beiträgen gemästet wird. Ihnen gegenüber stehen die Befürworter, die ebenso vehement die Vorteile der Kammer betonen: Endlich können sie mitreden, wenn Politik über die Zukunft ihrer Branche diskutiert. Regeln und Vorschriften für die Pflege können von denjenigen, die tagein, tagaus am Patientenbett stehen, definiert werden. Die Fronten sind verhärtet. Beim Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil in Uelsen wurde das schnell deutlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-streit-um-pflegekammer-geht-an-problemen-vorbei-284314.html