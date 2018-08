Empfehlung - Kommentar: Stark wie Pippi Langstrumpf

Nordhorn Was hat Pippi Langstrumpf mit Fake News zu tun, also jenen verfälschten und von obskuren Mächten gesteuerten Nachrichten, die vor allem von Medienkritikern und Verschwörungstheoretikern ins Feld geführt werden? Zwar ist auch diese Roman- und Filmfigur mit den roten Zöpfen eine Gesellschaftskritikerin. Sie möchte die bestehenden Verhältnisse auf den Kopf stellen oder sich zumindest nicht mit ihnen arrangieren. In dem berühmten Lied, dass Generationen von Lesern und Fernsehzuschauern noch heute mitträllern können, kommt das schön zum Ausdruck, wenn sie singt: „Ich mach‘ mir die Welt, wie sie mir gefällt!“ Das alles verbirgt sich hinter der lustigen Verpackung. Aber sie mault, argwöhnt oder klagt nicht. Diese extrem starke Göre steht für Unabhängigkeit im Denken und Handeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-stark-wie-pippi-langstrumpf-246859.html