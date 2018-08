Empfehlung - Kommentar: Raus aus der Gewaltspirale im eigenen Zuhause

Nordhorn Es ist erschütternd, zu welcher Brutalität gegen ihre Nächsten manche Menschen fähig sind. Gewalt in der Ehe, in der Familie, im eigenen Zuhause, also genau in dem Umfeld, in dem man sich doch sicher und geborgen fühlen sollte, führt zu tiefen Verletzungen – nicht nur am Körper, auch an der Seele.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-raus-aus-der-gewaltspirale-im-eigenen-zuhause-246081.html