Empfehlung - Kommentar: Nur beim Sport hält noch die große Klammer

Zu den beliebtesten Sonderpublikationen der Grafschafter Nachrichten zählt der Jahresrückblick. Stets am letztmöglichen Erscheinungstag präsentieren Autoren und Fotografen den GN-Lesern lokal und weltweit das Wichtige und Wesentliche aus 365 Tagen in einem 52-Seiten-Magazin. Bis ein solches Heft steht, wird ausgewertet, sortiert, komprimiert, gewichtet. Ein spannender und aufwendiger Prozess für die Redaktion, der zumeist im letzten Quartal in Angriff genommen wird. Schon jetzt, quasi zur Halbzeit, steht fest: „Das war 2019“ wird nicht unter Themenmangel leiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-nur-beim-sport-haelt-noch-die-grosse-klammer-303552.html