Empfehlung - Kommentar: Nagelprobe bei Lehrerversorgung kommt noch

Den Lehrermangel gibt es. Da können der Minister und die Kultusbehörden noch so viel schönrechnen. Wenn das Gymnasium am Stadtring in Nordhorn fast 200 Wochenstunden an Grund- und Oberschulen leisten muss, dann hat das was mit Lehrermangel an diesen Schulformen zu tun. Und dann darf das auch so genannt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-nagelprobe-bei-lehrerversorgung-kommt-noch-346009.html