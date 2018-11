Empfehlung - Kommentar: Nachhaltiges Gedenken 100 Jahre nach dem Krieg

Nordhorn Am Ende dürfte es in der Grafschaft wohl kein einziges Dorf gegeben haben, in dem nicht mindestens eine Familie trauerte. Allein Itterbeck hatte 29 Gefallene zu beklagen, Drievorden 13, Bardel 16 und selbst Kleinringe acht. Im Ersten Weltkrieg fanden mehr als 1500 Soldaten aus der Grafschaft „in treuer Pflichterfüllung den Heldentod fürs Vaterland“, wie es immer häufiger in den schwarz umrandeten Anzeigen in der Lokalzeitung hieß. 1500 Kriegstote – in einem Landkreis mit damals lediglich 40.000 Einwohnern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-nachhaltiges-gedenken-100-jahre-nach-dem-krieg-265382.html