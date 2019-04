Empfehlung - Kommentar: Mehr Sachlichkeit beim Thema Gülle

Ein landwirtschaftlicher Betrieb lässt von einem Lohnunternehmer Gülle ausbringen. Gedüngt wird eine Grünlandfläche in einem Industriegebiet. Das Gras, das dort später gemäht wird, verwendet der Bauernhof als Futter. Das läuft schon lange so und hat nie jemanden sonderlich interessiert. Doch in diesem Frühjahr ist alles etwas anders.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-mehr-sachlichkeit-beim-thema-guelle-291844.html