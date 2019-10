Empfehlung - Kommentar: Männer der Kirche, hört die Signale!

Am Schauplatz Nordhorn: Vereinzelt kommen Frauen auf der Reichenbachbrücke an, manchmal zu zweit oder zu dritt. Ihre suchenden Blicke streifen umher. Am Rande des tiefer liegenden Neumarkt-Parkplatzes werden sie fündig. Unter Bäumen stehen weitere Frauen, sammeln sich. Am Ende werden es etwa 35 sein, Erkennungszeichen weiße Kleidung, das steht symbolisch für Neuanfang. Die Organisatorinnen von der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hatten auf mehr Teilnahme gehofft. Das regnerische Wetter trägt nicht als alleinige Begründung. Da muss mehr sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-maenner-der-kirche-hoert-die-signale-325763.html