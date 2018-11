Empfehlung - Kommentar: Lücken bei schnellem Internet schließen sich

Das Interesse an schnellem Internet ist riesig. Das wurde in dieser Woche noch einmal in Neuenhaus deutlich. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will dort ein Breitbandnetz bauen und machte zur Voraussetzung, dass in den Ausbaugebieten mindestens 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss bestellen. Diese Quote, die in der Rentabilität begründet ist, sollte bis zum 1. Dezember erreicht werden – und stellte für die Neuenhauser keine hohe Hürde da. Schon zehn Tage vor Ablauf der Frist war das Ziel erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-luecken-bei-schnellem-internet-schliessen-sich-267896.html