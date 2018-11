Empfehlung - Kommentar: Leitstelle des Landkreises steht unter Druck

Bezüglich der Rettungsleitstelle steckt die Kreisverwaltung in einem großen Dilemma, hinter dem die Frage steht: Ist die viel gepriesene Eigenständigkeit der Grafschaft in diesem Bereich überhaupt noch zu retten? Wurde hier ein Anschluss verpasst, oder bröckelt hier mehr als nur ein Stückchen Fassade dieses wunderschönen selbstbewussten aber raumordnerisch ziemlich kleinen Landkreises? Politik und Verwaltung werden sich an dieser Frage noch ein Weilchen reiben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-leitstelle-des-landkreises-steht-unter-druck-267857.html