Empfehlung - Kommentar: Kreistag hat viel vor, aber zu wenig Zeit

Nordhorn Die jüngste Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses des Kreistags hatte es sprichwörtlich in sich. 26 Tagesordnungspunkte, darunter die üblichen Regularien, beanspruchten in knapp fünf Stunden Sitzungsdauer die volle Aufmerksamkeit der Kommunalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter und der nach und nach schwindenden Zuhörer. Fünf Präsentationen wurden in Vortragsform vorgestellt, darunter Themen, die nicht nur von großer Wichtigkeit sind, sondern auch für die Zukunft der Grafschaft Bedeutung haben. Dazu gehörten: Umgestaltung des Straßennetzes und vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen, das Wohnraumversorgungskonzept, der Klimawandel und die Arbeit des Netzwerkes „Wasser“, Düngerecht und Auswirkungen auf die Landwirtschaft, Umgang mit Naturschutzgebieten und Renaturierung von abgetorften Flächen im Georgsdorfer Moor. Außerdem: Lärmschutz am Luft-Boden-Schießplatz Range, Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners oder auch Verwendung von einer halben Million Euro im Öffentlichen Personennahverkehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-kreistag-hat-viel-vor-aber-zu-wenig-zeit-288161.html