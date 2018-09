Empfehlung - Kommentar: Kinderrechte und Realität

Nordhorn In den UN-Kinderrechtskonventionen, die auch Deutschland ratifiziert hat, ist unter Artikel 28 ein „Recht auf Bildung, Schule, Berufsausbildung“ festgeschrieben. Darin steht, die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an und sorgen für eine Verwirklichung dieses Rechts auf Grundlage der Chancengleichheit. Auf dem Papier liest sich das gut. Ein Blick in die Schulklassen – auch in der Grafschaft – vermittelt da leider ein anderes Bild.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-kinderrechte-und-realitaet-256977.html