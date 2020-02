Empfehlung - Kommentar: Ist das Projekt „Abgefahren“ wirklich sinnvoll?

Die Bühne ist dunkel, Blaulicht wird simuliert, auf dem Boden stehen Grablichter und Kreuze – und dann betritt Vitali die Bühne. Es wird still, als der 29-Jährige schildert, wie er mit seinem Freund auf dem Beifahrersitz die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, weil er spät dran war, zu schnell fuhr und nicht angeschnallt gegen einen Baum prallte. Vitalis Erzählung geht den Schülern, die dem Projekt „Abgefahren“ im Nordhoner KTS folgen, unter die Haut. Seit sieben Jahren steht das Projektteam inzwischen auf der Bühne und erzählt alljährlich rund 1200 Schülern, was sie als Polizisten, Rettungssanitäter, Feuerwehrmänner oder Unfallverursacher bei schweren Unfällen erlebt und gefühlt haben. Das Präventionsprojekt der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim richtet sich an Fahranfänger und soll sie für sicheres Fahren sensibilisieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-ist-das-projekt-abgefahren-wirklich-sinnvoll-345097.html