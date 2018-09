Empfehlung - Kommentar: Investition in die Zukunft

Nordhorn Städte wachsen, Dörfer und Gemeinden bluten aus? Das wird vielerorts als Trend wahrgenommen. In der Gemeinde Ohne sieht das aber anders aus. Bürger und Gemeindevertreter beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit der Zukunft des Dorfes, das im Südosten der Samtgemeinde Schüttorf liegt. Dazu zählen auch die Pläne eines neuen Dorfladens, die gemeinsam mit dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Dorfgemeinschaft 2.0“ vorangebracht werden. In dieser Woche gab es dann gute Nachrichten: Die beantragten Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro hat das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems bewilligt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-investition-in-die-zukunft-249342.html