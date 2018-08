Kommentar: Hunde sind keine Schmusetiere

Wer einen sogenannten gefährlichen Hund hält, muss mit Vorurteilen und straffen Regeln umgehen. Besitzer sollten sich an Gesetze und Pflichten halten, nur dann wächst die Akzeptanz in der Bevölkerung, meint GN-Redakteur David Hausfeld in seinem Kommentar.