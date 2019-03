Empfehlung - Kommentar: Henni Krabbe setzt alles auf eine Karte

Nordhorn Die Nachwehen sind spürbar: Die jetzt durch eine ausreichende Zahl von Unterstützer-Unterschriften formal legitimierte Kandidatur der Juristin Henni Krabbe für das Amt des Grafschafter Landrats heizt die Diskussion um den Ausgang der Wahl am 26. Mai kräftig an. Wie viele Stimmen wird sie auf sich ziehen? Die Prognosen pendeln zwischen 10 und 25 Prozent – jedenfalls genug, um eine Stichwahl am 16. Juni zu erzwingen. Mit dem Auftauchen der 52-Jährigen sinkt die Chance für Volker Pannen (SPD) oder den parteilosen von der CDU nominierten Uwe Fietzek, bereits im ersten Durchgang eine absolute Mehrheit zu erringen, auf ein Minimum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/kommentar-henni-krabbe-setzt-alles-auf-eine-karte-284373.html